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Гран-при Вьетнама будет перенесен из-за коронавируса

Автоспорт
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Эпидемия откладывает дебют новой трассы в Формуле-1.

Гран-при Вьетнама будет перенесен из-за коронавируса
Новина українською

Гонка во Вьетнаме будет перенесена на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает портал Formula Money. Официально об этом будет заявлено 15 марта.

Как утверждает издание GP Today, вместо Ханоя третий этап сезона 5 апреля может пройти на автодроме Сахир в Бахрейне. Таким образом, Бахрейн может принять два подряд этапа Формулы-1, причем обе гонки пройдут без зрителей.

Ранее Формула-1 была вынуждена на неопределенный срок отложить Гран-при Китая. Гонка в Шанхае должна была состояться 19 апреля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что этап Формулы-1 впервые в истории пройдет без зрителей.

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В статье: формула-1 коронавирус
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