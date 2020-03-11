Гран-при Вьетнама будет перенесен из-за коронавируса

Гонка во Вьетнаме будет перенесена на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает портал Formula Money. Официально об этом будет заявлено 15 марта.

Как утверждает издание GP Today, вместо Ханоя третий этап сезона 5 апреля может пройти на автодроме Сахир в Бахрейне. Таким образом, Бахрейн может принять два подряд этапа Формулы-1, причем обе гонки пройдут без зрителей.

Ранее Формула-1 была вынуждена на неопределенный срок отложить Гран-при Китая. Гонка в Шанхае должна была состояться 19 апреля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что этап Формулы-1 впервые в истории пройдет без зрителей.