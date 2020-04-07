Первая коронавирусная потеря в украинском футболе: умер экс-президент Буковины
Футбольный функционер Святослав Сирота сообщил о гибели от коронавируса Covid-19 бывшего президента черновицкой "Буковины" Василия Федорюка.
Не хотелось писать. Но, все же, считаю нужным это озвучить. Может быть, что это спасет кого-то.
Дальний и неизвестный вирус затронул и футбол. Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Черновцы Василий Александрович Федорюк.
Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он - реальная угроза жизни!
В 1960-1970-х годах Василий Федорюк был футболистом-любителем, выигрывал чемпионат Черновицкой области, участвовал в любительском чемпионате Украины.
Был президентом "Буковины" в 1993-1998, 2007-2010 годах. Впоследствии входил в совет клуба. Василий Федорюк скончался на 72 году жизни.