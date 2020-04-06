82-летняя мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала Каррио, скончалась в Манресе от коронавирусной инфекции. Женщине было 82 года.

"Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям", — говорится в сообщении, опубликованном на странице "Манчестер Сити" в "Твиттере".

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.