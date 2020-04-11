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Агент: Виллиан отложил переговоры с другими клубами

Англия
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На данный момент бразильцу ни до того

Агент: Виллиан отложил переговоры с другими клубами
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Вингер "Челси" Виллиан поставил на паузу переговоры с заинтересованными клубами из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее в апреле Виллиан рассказал, что его переговоры с "синими" о новом контракте находятся в тупике, и он ожидает своего ухода со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

"Ходит много всяких слухов, но я могу искренне вас заверить, что мы не разговариваем ни с кем насчет возможного трансфера или вроде того.

Ни у кого нет ощущения, что это было бы правильно. Ни у нас, ни у другой команды, потому что в мире происходит так много всего гораздо более важного", — цитирует агента игрока Киа Джурабчана Sky Sports.

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В статье: Виллиан Челси (Лондон)
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