О судьбе Лидс Юнайтед. Как коронавирус может положить конец мечте команды Бьелса

Команда Марсело Бьелсы находится на вершине турнирной таблицы Чемпионшипа, но угроза отмены чемпионата может иметь катастрофичные финансовые последствия для "Лидс Юнайтед".

Английские стадионы продолжают пустовать, поскольку карантин продолжается по всей Великобритании и почти по всей Европе. Тем временем, команды терпят невероятные убытки. Нет никакого плана для клубов, когда можно было бы приступить к тренировкам, сыграть свои запланированные матчи и вернуться к привычному графику игр. Для команд это ожидание является настоящим мучением.

Учитывая финансовое более стабильное состояние тех, кто играет в Премьер-лиге, эта пауза особо неприятна для представителей Чемпионшипа. Особая нервозность у команд, которые находятся на вершине и пошли ва-банк, чтобы наконец воплотить в жизнь свою мечту.

"Лидс" в настоящее время лидирует во втором по значимости английском дивизионе, команда Марсело Бьелсы очень близка к тому, чтобы завершить свое 16-летнее отсутствие в элите. Семь очков гандикапа от "Фулхэма", который на третьем месте (напрямую выходят две первые команды), почти гарантирует возвращение. Если бы не пандемия новой болезни.

- К сожалению, это большая беда, - сказал председатель "Лидса" Андреа Радриццани в недавнем интервью. - Чтобы быть конкурентоспособным, наш клуб теряет от 8 до 10 миллионов фунтов стерлингов в год, и никто не хочет вести бизнес, который регулярно невосполнимо тратит такие огромные деньги.

Нынешняя ситуация ухудшает положение и сказывается на бюджете. Без пяти домашних игр мы потеряем около 2,5 млн. фунтов стерлингов, которые являются нашим основным источником доходов, поскольку такие суммы не связаны с правами на телевидение. Эпидемия усугубила ситуацию, которая и ранее была очень сложна.

Радриццани всегда говорил про отсутствие финансовых стимулов, доступных тем, кто участвует в АПЛ. Все же разница между дивизионами значительная. При этом статус "Лидса" как бывшего финалиста в еврокубках и грозной силы на протяжении десятилетий в английском футболе заставляет их привлекать большое внимание, как болельщиков, так и рекламодателей. И все же, как детализировал Радриццани, они продолжают терять деньги из года в год. Их последние финансовые отчеты за сезон 2018-19 гг. подтвердили ежегодный убыток в размере 21,4 млн фунтов стерлингов (26,6 млн долларов). Несмотря на то, что клуб радовал болельщиков самым успешным сезоном с момента вылета из Премьер-лиги в 2004 году.

Итальянский бизнесмен Радриццани предполагал, что если "Лидс" в 2020-м не выйдет в АПЛ, вынужден будет продать клуб. Не помогла даже последняя сделка по телевизионным правам, несмотря на то, что игры с участием таких клубов, как "Лидс" и "Ноттингем Форест" собирают больше зрителей, чем некоторые топовые игры в Премьер-лиге.

Также Goal.com сообщает, что прошлогодний контракт на ТВ-права принес "Лидсу" всего £ 7,7 млн ​​($ 9,6 млн). Несмотря на то, что 19 из 46 матчей лиги были выбраны для прямой трансляции Sky Sports в Великобритании. Новое соглашение со Sky в 2019 году, продолжило эту тенденцию.

- Я думаю, что модель Чемпионшипа должна быть пересмотрена, потому что оборот средств владельцев постоянно меняется раз в два, три года, - сказал в 2018 году Радриццани. - Это не совсем здоровая система для болельщиков, для клубов - это потому, что на самом деле оставаться на таком уровне нереально. Существует огромный разрыв с клубами из Премьер-лиги, у них есть "парашютные" выплаты, у них больший телевизионный бюджет. Эта модель, а также небольшие деньги, которые они получают за телевизионные права, разделенные между 72 клубами, возможно, им нужно пересмотреть и обдумать другой способ создания "Премьер-лиги 2" или чего-то еще, что может быть устойчивым, даже для тех, кто не повысился в классе.

"Лидс", конечно, не единственный клуб, чувствующий себя не в своей тарелке, когда дело доходит до нехватки денег. "Шеффилд Уэнсдей" и "Дерби Каунти" в последние годы также потратили большие деньги, пытаясь получить путевку в АПЛ и потерпев неудачу. В настоящее время они пытаются проявить творческий подход и выкручиваются, как могут. Они даже были обвинены в нарушении правил финансового фейр-плей. Сдавали в аренду свои стадионы по явно завышенной цене. Похожие проблемы были у "Рединга", как сообщается, сейчас ведется расследование по всем этим нарушениям.

Итак, вернемся к "Лидсу", болельщики команды должны поблагодарить Радриццани за то, что он поддерживает команду на плаву. Правда, неизвестно, что будет в случае позднего возобновления сезона или перспективы полного аннулирования кампании из-за Covid-19. Последствия могут стать катастрофичными.

С заработной платой всем сотрудникам около 50 миллионов фунтов стерлингов в год, "Лидс" является одним из самых затратных команд в Чемпионшипе. Значительная часть приходиться на тренерский штаб, Бьелса является самым высокооплачиваемым тренером в дивизионе.

Согласно финансовым отчетам "белых" за 2018-19 годы, "Лидс" тратит 94 пенни за каждый заработанный клубом фунт. Хотя это выглядит относительно разумно в соотношении с некоторыми другими клубами в дивизионе. "Рединг", для сравнения, значительно более убыточный и тратил на зарплаты 2,26 фунтов стерлингов за каждый заработанный фунт.

Крайне маловероятно, что Бьелса останется в Западном Йоркшире, если "Лидс" снова окажется в Чемпионшипе в 2020-21 годах. Вместе с ним могут уйти и игроки, вероятны продажи ключевых исполнителей - Калвина Филлипс и Матеуша Клих. За ними давно охотятся клубы Премьер-лиги.

Таким образом, в этом сезоне для "Лидс Юнайтед" действительно вопрос стоит ребром - все или ничего. И тут вмешивается всемирная пандемия, которая привела к закрытию футбола во всем мире, сложно было найти худшее время для "белых".

В отличие от некоторых клубов ниже в турнирной таблице, "Лидс" сможет пережить этот временный удар по финансам. Однако неспособность закончить работу по продвижению в элиту, разрушение строго выстроенных планов, может иметь катастрофические последствия для имиджа и амбиций клуба, ведь еще несколько недель назад все выглядело для "Лидса" так радужно.

По материалам Goal.com