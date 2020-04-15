Страшный день для британского футбола: 31 год назад случилась трагедия на Хиллсборо

Трагедия на "Хиллсборо" – давка, которая произошла 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль".

They are not just 96 people. They are not just 'The 96'. They are mates, dads and lads, couples, parents, sons and daughters. They are people, loved and cherished.



Every one of the 96 people who died at Hillsborough has a story.



Never Forgotten. pic.twitter.com/A7UKfl9Ut6 — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) April 14, 2020

Ровно 31 год назад случилась трагедия, которая повлекла за собой смерть 96 болельщиков "красных". Ранения разной степени тяжести получили 766 человек. Встреча должна была начаться в 15:00, но из-за ремонта дороги часть фанатов мерсисайдцев добралась до арены лишь за 20 минут до стартового свистка.

У турникетов образовалась давка, поэтому полиция решила открыть центральные ворота и запускать болельщиков без проверки билетов. В итоге, на центральной трибуне арены оказалось почти 5 тыс. болельщиков. Люди попали в ловушку: с трех сторон они были ограждены сеткой, а с четвертой на них давил поток людей. В считанные секунды те, кто был в первых рядах, прижались к металлическим прутьям ограды.

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В давке погиб 10-летний Джон Пол Джилхули — двоюродный брат будущего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда. Он стал самым юным погибшим среди 96 человек. Самым возрастным погибшим был 67-летний Джерард Барон, который тоже был братом игрока "красных" – Кевина Барона.