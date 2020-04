Страшный день для британского футбола: 31 год назад случилась трагедия на Хиллсборо

Трагедия на "Хиллсборо" – давка, которая произошла 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль".

They are not just 96 people. They are not just 'The 96'. They are mates, dads and lads, couples, parents, sons and daughters. They are people, loved and cherished.



Every one of the 96 people who died at Hillsborough has a story.



Never Forgotten. pic.twitter.com/A7UKfl9Ut6