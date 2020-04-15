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Страшный день для британского футбола: 31 год назад случилась трагедия на Хиллсборо

Англия
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Hillsborough Disaster

Страшный день для британского футбола: 31 год назад случилась трагедия на Хиллсборо
Новина українською

Трагедия на "Хиллсборо" – давка, которая произошла 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль".

Ровно 31 год назад случилась трагедия, которая повлекла за собой смерть 96 болельщиков "красных". Ранения разной степени тяжести получили 766 человек. Встреча должна была начаться в 15:00, но из-за ремонта дороги часть фанатов мерсисайдцев добралась до арены лишь за 20 минут до стартового свистка.

У турникетов образовалась давка, поэтому полиция решила открыть центральные ворота и запускать болельщиков без проверки билетов. В итоге, на центральной трибуне арены оказалось почти 5 тыс. болельщиков. Люди попали в ловушку: с трех сторон они были ограждены сеткой, а с четвертой на них давил поток людей. В считанные секунды те, кто был в первых рядах, прижались к металлическим прутьям ограды.

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В давке погиб 10-летний Джон Пол Джилхули — двоюродный брат будущего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда. Он стал самым юным погибшим среди 96 человек. Самым возрастным погибшим был 67-летний Джерард Барон, который тоже был братом игрока "красных" – Кевина Барона.

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В статье: Стивен Джеррард Хиллсборо Кубок Англии Ноттингем Форрест Ливерпуль Ноттингем Форест (Ноттингем)
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