МЮ не разрешил Моуриньо вернуться в Порту

Президент "Порту" Пинту Да Кошта рассказал, что "Манчестер Юнайтед" заблокировал возвращение тренера Жозе Моуриньо в его клуб.

"Мы остались без тренера посреди сезона (2015/16). Я обратился к Моуриньо, который уже заключил контракт с "Манчестер Юнайтед", но к работе должен был приступить только со следующего сезона. Я спросил его, может ли он поработать до конца сезон, пока не уедет в Манчестер.

Это казалось невозможным — но не для него, и он ответил "да". Впереди у нас был кубковый финал, финал Кубка Лиги, и он сказал, что берется за работу.

Когда мы начали думать, что это случится, "Манчестер Юнайтед" не разрешил ему, объяснив это тем, что мы можем стать их соперником в Европе.

Моуриньо был готов провести вторую половину сезона в "Порту" в качестве экстренной меры, не ставя никаких условий. Это неизвестный факт, но он показывает, насколько привязан Жозе к нашему клубу", — цитирует Да Кошту Manchester Evening News.