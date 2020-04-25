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Челси продолжит платить всем сотрудникам, а также вернет деньги болельщикам

Англия
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"Аристократы" отказались принимать участие в государственной программе

Челси продолжит платить всем сотрудникам, а также вернет деньги болельщикам
Новина українською

Официальный сайт "Челси" сообщил, что лондонский клуб решил не участвовать в государственной программе выплат сотрудникам.

"Аристократы" приняли решение продолжить полностью платить зарплату всем своим сотрудникам.

Временные работники, которые должны были работать на матчах будут получать зарплату до 30-го июня. Также продолжится финансирование женской команды "синих".

Руководство "Челси" вернет деньги всем владельцам абонементов за все матчи, а также возместит расходы на дорогу и проживание для 3800 болельщиков, которые планировали поехать в Мюнхен на ответный матч 1/8 Лиги Чемпионов против "Баварии".

Президент клуба - Роман Абрамович лично одобрил и утвердил все решения.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) коронавирус
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Источник:
chelseafc.com
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