Челси продолжит платить всем сотрудникам, а также вернет деньги болельщикам

Официальный сайт "Челси" сообщил, что лондонский клуб решил не участвовать в государственной программе выплат сотрудникам.

"Аристократы" приняли решение продолжить полностью платить зарплату всем своим сотрудникам.

Временные работники, которые должны были работать на матчах будут получать зарплату до 30-го июня. Также продолжится финансирование женской команды "синих".

Руководство "Челси" вернет деньги всем владельцам абонементов за все матчи, а также возместит расходы на дорогу и проживание для 3800 болельщиков, которые планировали поехать в Мюнхен на ответный матч 1/8 Лиги Чемпионов против "Баварии".

Президент клуба - Роман Абрамович лично одобрил и утвердил все решения.