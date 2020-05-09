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Робертсон: Никто не хочет становиться чемпионами, не доиграв сезон

Англия
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Защитник "Ливерпуля" жаждет завершить кампанию

Робертсон: Никто не хочет становиться чемпионами, не доиграв сезон
Новина українською

Фулбек "Ливерпуля" Эндрю Робертсон высказался по поводу возобновления сезона в Англии.

"Мы хотим доиграть лигу. Думаю, каждый хочет этого. Так будет справедливо, если для этого созданы безопасные условия. Никто не хочет повышаться в классе, вылетать или становиться чемпионом, не сыграв сезон полностью.

На мой взгляд, самый важный трофей — это Лига Чемпионов, потому что там выступают сильнейшие команды в мире, но когда выступаешь за "Ливерпуль", ты понимаешь, почему фанаты жаждут выиграть Премьер-Лигу.

В этом плане мы в уникальном положении. "Ливерпуль" никогда не выигрывал Премьер-Лигу, и прошло уже 30 лет с последнего титула. Это очень долгое ожидание, и мы хотим его прервать", — сообщил Робертсон BT Sport.

Напомним, "Ливерпулю" осталось выиграть 2 матча в чемпионате, чтобы гарантировать титул.

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В статье: Ливерпуль Эндрю Робертсон
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