"Тебе как раз около 65". Подросток оскорбил легенду Арсенала и угрожал заразить коронавирусом

Экс-форвард лондонского "Арсенала" Иан Райт в своем Твиттере пожаловался на пользователя, который угрожал и оскорблял его в социальных сетях.

"Я знаю, что не должен обращать внимание, но эти сообщения все равно очень сильно задевают меня. Это ребенок! "Ты гребаная обезьяна, нигер". Это сообщения, которые Патрик О'Брайен прислал мне в Instagram. Этот парень имеет возможность писать все это мне и ни о чем не беспокоиться".

Помимо расистских оскорблений подросток пригрозил легенде "канониров" заражением COVID-19:

"Тебе как раз около 65 лет. Если у меня будет коронавирус, то я покашляю в твое лицо и подпишу тебе смертный приговор, отправлю в могилу".

Также Райт получил сообщения о ненависти к своей семье. Sky News сообщает, что Патрик сам явился в полицию с повинной. Правоохранители провели беседу с ирландским подростком и приступили к составлению дела, которое будет направлено в прокуратуру.

Пресс-служба "Арсенала" в клубном аккаунте отреагировала на инцидент следующим образом:

"Расизму нет места в футболе и в обществе в целом. Мы не будем терпеть расизм ни в одной из форм его проявления и гордимся разнообразием людей в нашей семье. Мы всегда будем с тобой, Иан".