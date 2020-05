"Тебе как раз около 65". Подросток оскорбил легенду Арсенала и угрожал заразить коронавирусом

Экс-форвард лондонского "Арсенала" Иан Райт в своем Твиттере пожаловался на пользователя, который угрожал и оскорблял его в социальных сетях.

Помимо расистских оскорблений подросток пригрозил легенде "канониров" заражением COVID-19:

Также Райт получил сообщения о ненависти к своей семье. Sky News сообщает, что Патрик сам явился в полицию с повинной. Правоохранители провели беседу с ирландским подростком и приступили к составлению дела, которое будет направлено в прокуратуру.

Пресс-служба "Арсенала" в клубном аккаунте отреагировала на инцидент следующим образом:

I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! "You are a fucking monkey", "Cunt coon monkey nigger". Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u