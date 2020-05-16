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Эмери: Когда я говорил "good ebening" после побед, было весело, когда проигрывали - все смеялись

Англия
(2 голосов)

Испанский специалист вспомнил время работы в Лондоне

Эмери: Когда я говорил "good ebening" после побед, было весело, когда проигрывали - все смеялись
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Экс-наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время работы в лондонском клубе.

"У меня был достойный уровень английского, хотя мне было в чем прибавлять. Но когда результаты ухудшаются, все становится по-другому. Не хватает знания языка, чтобы объясниться.

Возьмем, например, "good ebening" ( Унаи говорил "good ebening" вместо правильного "good evening", что означает "добрый вечер"). Хорошо, правильно говорить "good evening", но когда я говорил "good ebening" после побед, всем было весело; когда мы проигрывали – это воспринималось как позор.

Это сложно. Кто-то поддерживает тебя, но изменения в отношении к тебе чувствуется. И это переносится на поле. Когда мы проигрывали, ведя в счете с "Пэлас" и "Вулверхэмптоном", все было не так. Ничего не работало.

Я говорил игрокам: "Я не вижу команду, которую хочу видеть". Преданности и единства больше не было. Тогда я понял, что я сам по себе. Клуб оставил меня одного, и выхода не было", – рассказал Унаи Эмери.

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В статье: Унаи Эмери Арсенал (Лондон)
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Источник:
The Guardian
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