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Почеттино получил щедрое предложение от Ньюкасла

Англия
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Аргентинец может возглавить новый клуб в АПЛ

Почеттино получил щедрое предложение от Ньюкасла
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Чемпион мира-1978 Осси Ардилес заявил, что экс-наставник "шпор" Маурисио Почеттино уже получил предложение возглавить "Ньюкасл".

Согласно слухам, Почеттино является целью номер один среди тренеров для инвесторов из Саудовской Аравии, находящихся в шаге от приобретения "Ньюкасла".

67-летний Ардилес, который является большим другом Почеттино, уверен, что Маурисио будет заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.

"Маурисио хорошо себя чувствует в Англии. Его сватают в "Ньюкасл" — они уже разговаривали, и высшее руководство этого клуба сделало ему хорошее предложение.

Маурисио был связан обязательствами с "Тоттенхэмом", но в прошлый вторник он стал свободен в выборе клуба. Учитывая это, он будет открыт к предложениям, однако "Ньюкасл" — вполне реальный вариант для возвращения к работе.

Ему нужно немного времени, чтобы все обдумать", — сообщил Ардилес Daily Mirror.

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В статье: Маурисио Почеттино Ньюкасл (Англия)
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