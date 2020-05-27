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Давид Луис может покинуть Арсенал по окончании сезона

Англия
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Канониры подписали с игроком однолетний контракт

Давид Луис может покинуть Арсенал по окончании сезона
Новина українською

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис может сменить команду предстоящим летом. По информации Sky Sports, при переходе к "канонирам" в 2019 году бразилец подписал однолетний контракт, а не двухлетний.

Руководство "Арсенала" пока не продлило с Луисом соглашение до конца сезона-2019/2020. При этом у сторон нет никаких запланированных переговоров. Лондонцы должны договориться с 33-летним игроком до 23 июня, в противном случае 1 июля он станет свободным агентом.

Сообщается, что главный тренер "канониров" Микель Артета хочет сохранить Луиса в команде. В этом заинтересован также технический директор клуба Эду Гаспар.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис Давид Луиз
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