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Агент Виллиана опроверг информацию о переходе игрока в Тоттенхэм

Англия
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Стороны ведут переговоры о продлении контракта

Агент Виллиана опроверг информацию о переходе игрока в Тоттенхэм
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Агент бразильского полузащитника "Челси" Виллиана Киа Джурабчиан прокомментировал ситуацию с контрактом клиента. Соглашение Виллиана с лондонским клубом действительно до 30 июня, стороны не договорились о его продлении.

"Из-за своей политики „Челси“ готов продлить контракт только на два года, проблема в этом. Но на данный момент Виллиан — игрок „Челси“, у него контракт до конца сезона. Я думаю, разговаривать о переходе в другой клуб — это неуважение. На данный момент мы не вели переговоров с „Тоттенхэмом“ или любым другим клубом", — приводит слова Джурабчиана The Sun.

Ранее сообщалось, что Виллиан может перейти в "Тоттенхэм Хотспур". Помимо этого, игроком интересовался лондонский "Арсенал".

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В статье: Виллиан Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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