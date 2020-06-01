Агент Виллиана опроверг информацию о переходе игрока в Тоттенхэм

Агент бразильского полузащитника "Челси" Виллиана Киа Джурабчиан прокомментировал ситуацию с контрактом клиента. Соглашение Виллиана с лондонским клубом действительно до 30 июня, стороны не договорились о его продлении.

"Из-за своей политики „Челси“ готов продлить контракт только на два года, проблема в этом. Но на данный момент Виллиан — игрок „Челси“, у него контракт до конца сезона. Я думаю, разговаривать о переходе в другой клуб — это неуважение. На данный момент мы не вели переговоров с „Тоттенхэмом“ или любым другим клубом", — приводит слова Джурабчиана The Sun.

Ранее сообщалось, что Виллиан может перейти в "Тоттенхэм Хотспур". Помимо этого, игроком интересовался лондонский "Арсенал".