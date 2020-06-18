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Челси все ближе к покупке Хавертца

Англия
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Лондонский клуб усиливает состав перед стартом сезона

Челси все ближе к покупке Хавертца
Новина українською

В "Челси" намерены оформить трансфер еще одного немца.

По информации Daily Telegraph, хавбек "Байера" Кай Хавертц может продолжить карьеру в "Челси". "Синие" хотят подписать в ближайшее время 21-летнего игрока, однако все зависит от леверкузенского клуба, который пока не определился с ценником.

Сообщается, что "Челси" предлагал "Байеру" 90 млн фунтов за Хавертца, однако рассматривать продажу хавбека клуб будет лишь по окончании сезона в Германии.

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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