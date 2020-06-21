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Ришарлисон: В январе получал предложения от Барсы и МЮ

Англия
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Однако форвард не спешит покидать "Гудисон парк"

Ришарлисон: В январе получал предложения от Барсы и МЮ
Новина українською

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон рассказал, что в январе у него были предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".

"У меня было много предложений на протяжении сезона, в том числе от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Однако клуб решил сохранить меня, а я не захотел уходить посреди сезона. Нехорошо оставлять своих партнеров по команде таким образом.

Конечно, это влияет на тебя, потому что "Барселона" — один из величайших клубов в мире, но я думаю, тебе как игроку также важно быть счастливым", — сообщил Ришарлисон Los Desimpedidos.

В этом сезоне Ришарлисон отметился 10 голами и тремя ассистами в 27 матчах АПЛ. Особенно хорошо дела у бразильца идут с момента назначения Карло Анчелотти – четыре последних гола были забиты в 9 играх под руководством итальянца.

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В статье: Барселона Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Ришарлисон
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