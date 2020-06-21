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Лэмпард: Абрамович очень предан Челси, мы единомышленники

Англия
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Наставник рассказал об отношениях с владельцем клуба

Лэмпард: Абрамович очень предан Челси, мы единомышленники
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что трансферная кампания "синих" этим летом является свидетельством того, что владелец Роман Абрамович не утратил интерес к своему клубу.

"В последнее время я с Абрамовичем не говорил, но я много общаюсь с Мариной Грановской и Петром Чехом. Мы являемся единомышленниками, мы много разговариваем, и взаимодействие между нами — это ключ ко всему.

Я действительно хорошо знаю владельца, в какой-то степени. Но я также понимаю, чего он хочет для этого клуба. Я играл здесь, я ощущал это как игрок, когда он только пришел, и в моих разговорах с Мариной это тоже всегда чувствуется.

Я хочу того же, что и он. Думаю, он регулярно демонстрирует то, насколько он предан нашему футбольному клубу.

Мы уже заключили кое-какие сделки, и я надеюсь, это усилит нас на следующий сезон, потому что мы хотим продолжать двигаться вперед. Мы должны быть позитивно настроены. Ведь это "Челси", и мы хотим быть ближе к вершине. Приобретения вроде Тимо и Зиеша — это славные заявления с нашей стороны", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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