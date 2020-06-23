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Клопп: Глядя на игру МС, подумал: Как такое возможно, что другой клуб опережает этот на 20 очков?

Англия
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Наставник мерсисайдцев доволен проделанной работой

Клопп: Глядя на игру МС, подумал: Как такое возможно, что другой клуб опережает этот на 20 очков?
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 31-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" высказался о матче чемпионата Англии, в котором встретились "Манчестер Сити" и "Бёрнли". Напомним, "горожане" обыграли гостей со счётом 5:0.

"Посмотрев матч „Манчестер Сити“, который состоялся накануне, я подумал: „Как это возможно, что какая-то команда опережает эту команду на 20 очков?“ Видимо, мы сделали что-то правильно", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

"Ливерпуль" набрал 83 очка в 30 матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" - 63 и располагается на 2-м месте.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
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