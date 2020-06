Nike представила новый мяч на сезон 2020/21

Nike сообщил, что выпустит новый мяч для АПЛ и других лиг в следующем сезоне.

Названный Flight Ball обладает "на 30% точнее, чем его предшественник Nike благодаря революционной технологии Aerowsculpt".

Стоимость мяча составит более 100 фунтов стерлингов.

Calling the fast, the free, the fearless. Football is back, and there’s a brand new ball rolling in your direction. Get ready to #playwithlove pic.twitter.com/h1N1RGb2IG