Англия
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Nike представила новый мяч на сезон 2020/21
Им будут играть в Серии А, АПЛ и других лигах
Nike сообщил, что выпустит новый мяч для АПЛ и других лиг в следующем сезоне.
Названный Flight Ball обладает "на 30% точнее, чем его предшественник Nike благодаря революционной технологии Aerowsculpt".
Стоимость мяча составит более 100 фунтов стерлингов.
Calling the fast, the free, the fearless. Football is back, and there’s a brand new ball rolling in your direction. Get ready to #playwithlove pic.twitter.com/h1N1RGb2IG— Nike Football (@nikefootball) June 29, 2020
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