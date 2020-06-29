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Nike представила новый мяч на сезон 2020/21

Англия
(3 голосов)

Им будут играть в Серии А, АПЛ и других лигах

Nike представила новый мяч на сезон 2020/21
Новина українською

Nike сообщил, что выпустит новый мяч для АПЛ и других лиг в следующем сезоне.

Названный Flight Ball обладает "на 30% точнее, чем его предшественник Nike благодаря революционной технологии Aerowsculpt".

Стоимость мяча составит более 100 фунтов стерлингов.

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В статье: Серия А Nike АПЛ
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