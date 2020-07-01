  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Чемпионата Англии Брайтон - МЮ, 30 июня 2020

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча Брайтон - МЮ, в котором команда Сульшера одержала разгромную победу. Героем встречи стал португальский хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш, который оформил дубль. После переезда на Туманный Альбион зимой он сыграл восемь матчей АПЛ, в которых забил уже пять голов. Три полученные очки позволили МЮ вернуться на пятое место, правда, Вулверхэмптон имеет такое же количество очков.

Английская Премьер-лига. 32-й тур

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Гринвуд 16, Фернандеш 29, 50

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zago31
01.07.2020 в 10:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...