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Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Чемпионата Англии Брайтон - МЮ, 30 июня 2020
Вашему вниманию видеообзор матча Брайтон - МЮ, в котором команда Сульшера одержала разгромную победу. Героем встречи стал португальский хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш, который оформил дубль. После переезда на Туманный Альбион зимой он сыграл восемь матчей АПЛ, в которых забил уже пять голов. Три полученные очки позволили МЮ вернуться на пятое место, правда, Вулверхэмптон имеет такое же количество очков.
Английская Премьер-лига. 32-й тур
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Гринвуд 16, Фернандеш 29, 50
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zago31
01.07.2020 в 10:05
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