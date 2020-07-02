Руни роскошно забил со стандарта и приблизил Дерби к плей-офф за право выхода в АПЛ

В матче 40-го тура Чемпионшипа "Дерби Каунти", за который в качестве играющего тренера выступает 34-летний английский футболист Уэйн Руни, обыграл "Престон" (1:0). Единственный мяч в активе англичанина.

Wayne Rooney just completely fooled the keeper with this free kick. Class is permanent pic.twitter.com/igZxHygvYK — Cameran | کامران (@camtotheyams_) July 1, 2020

Уэйн пришел в "Дерби" в начале текущего года. При Руни клуб поднялся с 17-го на 7-е место в турнирной таблице и вплотную приблизился к плей-офф за право выхода в АПЛ. Всего Уэйн провел в Чемпионшипе 14 поединков (5 голов). Два мяча из этих 5 он забил после камбэка.

Напомним, что возглавляет "баранов" экс-игрок "Барселоны" Филлип Коку. Руни входит в его штаб в качестве ассистента.