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Покер из залпов пушкарей по бедным канарейкам. Арсенал – Норвич 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Артета доволен

Покер из залпов пушкарей по бедным канарейкам. Арсенал – Норвич 4:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

"Норвич" мог открывать счет в этом поединке – Бен Годфри мощно пробил по воротам "Арсенала" и попал в штангу. Затем Тим Крул решил продемонстрировать технику под прессингом Обамеянга, но ситуация обернулась для вратаря "канареек" фатально. В следующем эпизоде Пьер-Эмерик выступил ассистентом для Джаки.

Гости пытались исправить ситуацию дальними ударами, но Мартинес доказал, что не зря подменяет Лено в воротах "канониров". Обамеянг продолжил феерию, забив третий гол своей команды. Точку в матче дальним ударом поставил Суареш.

"Арсенал" продолжает борьбу за последнее место в таблице АПЛ, которое позволяет попасть в Лигу Европы. "Норвич" с крайне большой вероятностью будет выступать в Чемпиошипе в следующем сезоне.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Норвич".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Норвич" 4:0

Голы: Обамеянг (33, 67), Джака (38), Суареш (81)

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В статье: Арсенал (Лондон) Чемпионат Англии АПЛ Норвич Сити (Англия) Норвич Сити
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
02.07.2020 в 14:55
Синдром Карриуса витает над полями Англии)))
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