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Покер из залпов пушкарей по бедным канарейкам. Арсенал – Норвич 4:0. Обзор матча и видео голов
Артета доволен
"Норвич" мог открывать счет в этом поединке – Бен Годфри мощно пробил по воротам "Арсенала" и попал в штангу. Затем Тим Крул решил продемонстрировать технику под прессингом Обамеянга, но ситуация обернулась для вратаря "канареек" фатально. В следующем эпизоде Пьер-Эмерик выступил ассистентом для Джаки.
Гости пытались исправить ситуацию дальними ударами, но Мартинес доказал, что не зря подменяет Лено в воротах "канониров". Обамеянг продолжил феерию, забив третий гол своей команды. Точку в матче дальним ударом поставил Суареш.
"Арсенал" продолжает борьбу за последнее место в таблице АПЛ, которое позволяет попасть в Лигу Европы. "Норвич" с крайне большой вероятностью будет выступать в Чемпиошипе в следующем сезоне.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Норвич".
Лондон. "Эмирейтс".
Голы: Обамеянг (33, 67), Джака (38), Суареш (81)
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