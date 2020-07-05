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Ньюкасл - Вест Хэм 2:2. Ярмоленко в перестрелке не участвовал

Англия
(1 голосов)

Около 20 минут игрового времени получил украинец, и результативными действиями отличиться не успел

Ньюкасл - Вест Хэм 2:2. Ярмоленко в перестрелке не участвовал
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С турнирной точки зрения ничья для "молотобойцев" неплохой результат, все дальше от зоны вылета подопечные Мойеса, но три очка могли бы помочь еще больше. Другое дело, что "сороки" непростой соперник, который вполне может доставить проблемы любой команде в АПЛ. Дважды гости выходили вперед и дважды хозяева отыгрывались.

Уже на четвертой минуте лондонцы открыли счет, прорыв по правому флангу совершил конкурент Ярмоленко за позицию Боуэн, далее исполнил передачу в центр. Сразу несколько защитников ошиблось и Антонио с близкого расстояния расстрелял ворота Дубравки. Правда, "Ньюкасл" быстро отыгрался. Гол получился похожим на тот, что был забит в дебюте. Крафт с фланга прострелил, а Альмирон в центральной зоне замкнул пас.

"Вест Хэм" добавил агрессии, растратил около трех хороших моментов, но смог забить на 65-й минуте. После навеса с углового Райс пробил в перекладину, мяч вернулся в поле и Соучек добил его в сетку. В этот раз "сороки" отыгрались еще быстрее. Меньше двух минут им понадобилось. Гэйл и Шелви прошли сквозь оборону лондонцев, словно не заметили защитников, ничего не смог сделать и Фабиански.

Лишь на 75-й минуте Мойес решился выпустить на поле Ярмоленко, Андрей поучаствовал в трех-четырех атаках, но особо ничем не отличился. Возможно, удар на 84-й минуте можно отметить, хотя ему не хватило точности. Да и оборона хозяев больше не ошибалась, а гости не рисковали и шли вперед малыми силами. Ничья кажется справедливым результатом.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Вест Хэм 2:2

Голы: Альмирон 17, Шелви 67 - Антонио 4, Соучек 65

Ньюкасл: 1. Дубравка, 6. Лассель, 14. Хэйден ( Бенталеб 43), 17. Крафт, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 8. Шелви, 24. Альмирон, 9. Жоэлинтон (Кэрролл 81), 12. Гейл, 10. Сент-Максимен.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 10. Лансини (Нобл 57), 18. Форнальс (Ярмоленко 75), 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн.

Предупреждения: Гейл 37

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В статье: "Ньюкасл" Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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zago39
05.07.2020 в 18:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в поисковике ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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-2
Unselfish (Белая Церковь )
05.07.2020 в 19:18
Пшел нах отсюда, задрот конченный.
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