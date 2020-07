Моуриньо выиграл 200-й матч в АПЛ – только сэр Алекс Фергюсон достиг этой отметки быстрее

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче Английской Премьер-лиги (1:0). Для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо эта победа стала 200-й в карьере в рамках чемпионата Англии.

Таким образом, он стал пятым тренером в эпоху АПЛ, кто смог выиграть 200 поединков. И только экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон достиг этой отметки быстрее – на 4 матча раньше Моуриньо (326 против 322). Об этом сообщает Sky Sports.

⭐ Jose Mourinho has become the 5th manager to record 200 PL wins (from 326 games). Only Sir Alex Ferguson reached 200 wins in fewer games (322)



???? Managers with most PL wins:

528 – Sir Alex Ferguson

476 – Arsene Wenger

236 – Harry Redknapp

207 – David Moyes

200 – Jose Mourinho pic.twitter.com/U1nmOai0PD