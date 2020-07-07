Ювентус и Ман Сити претендуют на подписание Траоре. Ливерпуль не может позволить себе трансфер

С большой долей вероятности, Адама Траоре из "Вулверхэмптона" уже летом пойдет на повышение. Об этом сообщает ESPN.

Сейчас в его услугах заинтересованны "Ман Сити" и "Ювентус". Первые видят в нем замену Лерою Сане, а туринская сторона - усиление флангов, так Коста и Бернардески проводят не лучший сезон.

Что интересно, до этого считалось, что "Ливерпуль" - главный претендент на Траоре. Однако из-за высокой цены, говорят что "волки" затребуют более 80 миллионов, они не смогут себе позволить трансфер.

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Сейчас на счету Траоре 18 результативных действий в 41-м матче.