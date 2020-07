Игрок Тоттенхэма дисквалифицирован на 4 матча. Причина – потасовка с фанатом на трибуне

Защитник и опорный хавбек лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча, об этом сообщается в Твиттере Футбольной ассоциации Англии. Исполнитель был наказан за то, что после матча Кубка Англии с "Норвичем" (1:1, "шпоры" уступили 2:3 по пенальти) в начале марта устроил потасовку с фанатом.

После финального свистка Эрик заскочил с разбегу на трибуну, где и сцепился с болельщиком. Также Дайер оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов.

Завтра, 9 июля, "Тоттенхэм" сыграет с "Борнмутом", затем "шпоры" встретятся с "Арсеналом", "Ньюкаслом" и "Лестером".

[1/4] Eric Dier has been suspended for four matches with immediate effect, fined £40,000 and warned as to his future conduct following a breach of FA Rule E3. pic.twitter.com/zQBzWAxn3h