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Игрок Тоттенхэма дисквалифицирован на 4 матча. Причина – потасовка с фанатом на трибуне

Англия
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Весенние события аукнулись

Игрок Тоттенхэма дисквалифицирован на 4 матча. Причина – потасовка с фанатом на трибуне
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Защитник и опорный хавбек лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча, об этом сообщается в Твиттере Футбольной ассоциации Англии. Исполнитель был наказан за то, что после матча Кубка Англии с "Норвичем" (1:1, "шпоры" уступили 2:3 по пенальти) в начале марта устроил потасовку с фанатом.

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После финального свистка Эрик заскочил с разбегу на трибуну, где и сцепился с болельщиком. Также Дайер оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов.

Завтра, 9 июля, "Тоттенхэм" сыграет с "Борнмутом", затем "шпоры" встретятся с "Арсеналом", "Ньюкаслом" и "Лестером".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер
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