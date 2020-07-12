Разгром аристократов. Шеффилд Юнайтед - Челси 3:0. Видео голов и обзор матча

Победой над "Челси" новичок АПЛ приблизил своё попадание в Лигу Европы на следующий сезон. Сейчас "клинки" идут седьмыми, а ближайшего конкурента они опережают на четыре балла. Что касается подопечных Фрэнка Лэмпарда, то они уже по итогам текущего тура могут опуститься на пятую строчку, потеряв проходное место для выхода ЛЧ.

Шеффилд Юнайтед - Челси Лондон 3:0

Голы: Макголдрик 18, Макберни 33, Макголдрик 77