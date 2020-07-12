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Разгром аристократов. Шеффилд Юнайтед - Челси 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(2 голосов)

У "синих" два поражения в четырёх последних матчах

Разгром аристократов. Шеффилд Юнайтед - Челси 3:0. Видео голов и обзор матча
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Победой над "Челси" новичок АПЛ приблизил своё попадание в Лигу Европы на следующий сезон. Сейчас "клинки" идут седьмыми, а ближайшего конкурента они опережают на четыре балла. Что касается подопечных Фрэнка Лэмпарда, то они уже по итогам текущего тура могут опуститься на пятую строчку, потеряв проходное место для выхода ЛЧ.

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Шеффилд Юнайтед - Челси Лондон 3:0
Голы: Макголдрик 18, Макберни 33, Макголдрик 77

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В статье: Челси (Лондон) Шеффилд Юнайтед
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