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Ливерпуль - Челси 5:3. Без защиты

Англия
(1 голосов)

Удивительная перестрелка при очевидных проблемах в обороне команд

Ливерпуль - Челси 5:3. Без защиты
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

На мажорной ноте мерсисайдцы провели последний домашний матч золотого сезона и спокойно получили свои заслуженные медали. Ох как жаль, что болельщиков не было на "Энфилде". Сам же матч получился красивым и результативным, со своей интригой и со своими вопросами. Как такое могло произойти и почему столько голов побывало в воротах?

Не настолько блистала атакующая линия в этом поединке, как слишком странно действовали защитники. Впрочем, "Челси" и ранее проваливался в подобных матчах, а вот "Ливерпуль" пропустил меньше всех голов в АПЛ 2019/20, но сейчас явно расслабился и вдруг стал позволять сопернику так бессовестно расстреливать Алисона.

Уже на 17-й минуте Джеймс наносил опаснейший удар, немного неточно. "Ливерпуль" в ответ провел результативную комбинацию. Казалось, отбились "синие", но Виллиан отпустил мяч (фактически подарил оппоненту), Кейта подобрал его и вторым касанием мощно выстрелил под перекладину - 1:0. Затем Маунт сравнял счет - так все решили, однако арбитр обратился к ВАР, рассмотрел офсайд и взятие ворот справедливо не засчитал.

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Конец первого тайма мог стать настоящим шоком для гостей. Оборона гостей посыпалась и не знала куда и зачем бежать, кого держать и блокировать. Этой неразберихой с удовольствием воспользовались Александер-Арнольд и Вейналдум. 3:0 - "Челси" горел ярким пламенем в важнейшем матче, в котором не имел права проигрывать.

Интригу в противостояние вернул Жиру. Сначала Виллиан пробивал с центра штрафной площади (в одиночестве находился бразилец!). Алисон парировал сильный удар, но Жиру оказался первым на добивании.

Хоть Фирмино после паса Александер-Арнольда в начале второго тайма головой вколотил мяч в сетку, сделав счет 4:1, потом "Челси" пошел ва-банк и отыграл два мяча. Абрахам и Пулишич вышли на замену и организовали результативную комбинацию, Абрахам переправил снаряд в сетку. А счет 4:3 сделал уже Пулишич после паса Хадсона-Одои.

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Напряжение повисло в воздухе, моменты все еще возникали, счет мог стать и более крупным. Однако изменились цифры на табло еще лишь раз. Команда Лэмпарда не спасла матч, пропустив от Окслейд-Чемберлена и его удара из пределов штрафной. А гол организовал Робертсон, на крейсерской скорости пробежав половину поля, оставив защитников за спиной, и отдав хороший пас на партнера.

Юрген Клопп может на последний гостевой матч чемпионата с "Ньюкаслом" выставлять резервный состав, а основе предоставить заслуженный отдых. А у "Челси" впереди еще как минимум три важнейших противостояния. В воскресенье надо обыгрывать "Вулверхэмптон", который бореться за еврокубки и имеет высокую мотивацию. В случае неудачи в 38-м туре "синие" могут остаться без Лиги Чемпионов. Чуть больше чем через неделю у лондонцев финал Кубка Англии с "Арсеналом" и 8 августа игра с "Баварией" в ЛЧ. Сезон для "Челси" в самом разгаре, хватит ли сил у команды?

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Ливерпуль - Челси 5:3

Голы: Кейта 23, Александер-Арнольд 38, Вейналдум 43, Фирмино 55, Окслэйд-Чемберлен 85 - Жиру 45, Абрахам 61, Пулишич 73

Ливерпуль: 1. Алисон, 66. Александер-Арнольд,3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Милнер 66), 9. Фирмино (Минамино 87), 10. Мане (Ориги 87), 11. Салах (Окслэйд-Чемберлен 79), 8. Кейта (Джонс 66).

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 3. Алонсо (Эмерсон 88), 15. Зума, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 17. Ковачич, 19. Маунт (Пулишич 59), 10. Виллиан (Хадсон-Одои 59), 18. Жиру (Абрахам 59).

Предупреждения: Гомез 84

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В статье: Юрген Клопп Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Ливерпуль
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Комментарии (3)
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мы за динамо (киев)
23.07.2020 в 00:12
лівер- чемпіон, ще й по ходу мю в призери протягує.
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royalstas (Вінниця)
23.07.2020 в 01:24
Лестер - МЮ останній тур. Якщо Лестер виграє МЮ на 5тому буде)
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Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 00:11
Чемберлен забил последний гвоздь . Ливерпуль- Чемпион истинньій!
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