Арсенал и Аякс представили новые формы на следующий сезон

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" презентовал новую экипировку на сезон-2020/21. Футболка выполнена в традиционных цветах для "канониров" – красный торс, белые рукава. Техническим спонсором "пушкарей" остается компания Adidas.

Читайте также Рома представила новую форму на сезон-2020/21 с интересным градиентом

Arsenal release their 2020/21 home shirt ????⚪️ pic.twitter.com/CvHAui2yYU — B/R Football (@brfootball) July 23, 2020

Немецкий производитель спортивной экипировки не изобретает велосипед – к примеру, отличий у формы нидерландского "Аякса" с комплектом "Арсенала" крайне мало.

The new Ajax Home Jersey. Simply Beautiful. ❌❌❌#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) July 23, 2020

Напомним, вчера "Рома" представила новую форму на следующий сезон – она посвящена победе "волков" в Кубке Италии.