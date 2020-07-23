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Арсенал и Аякс представили новые формы на следующий сезон

Англия
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Основные отличия – разные спонсоры и эмблемы

Арсенал и Аякс представили новые формы на следующий сезон
Новина українською

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" презентовал новую экипировку на сезон-2020/21. Футболка выполнена в традиционных цветах для "канониров" – красный торс, белые рукава. Техническим спонсором "пушкарей" остается компания Adidas.

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Немецкий производитель спортивной экипировки не изобретает велосипед – к примеру, отличий у формы нидерландского "Аякса" с комплектом "Арсенала" крайне мало.

Напомним, вчера "Рома" представила новую форму на следующий сезон – она посвящена победе "волков" в Кубке Италии.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) футбольная форма
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