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Сульшер: Я в восторге. Игроки все больше похожи на команду Ман Юнайтед
Наставник "красных дьяволов" прокомментировал победу над "лисами"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после победы над "Лестером" в заключительном туре АПЛ.
"Я в восторге. Мы завоевали место в Лиге чемпионов, мы были далеко позади некоторых команд, и мы их обошли. Мы показали, что у нас есть стабильность и правильный менталитет. В "МЮ" создается такая культура выступлений, которой можно гордиться.
Я говорил парням, что мы уже победили, независимо от того, что могло случиться сегодня. Игроки продемонстрировали свои качества. На поле парни все больше и больше похожи на команду "Манчестер Юнайтед". Обстановка сейчас намного лучше, чем раньше", – сказал Сульшер.
По итогам сезона "красные дьяволы" набрали 66 очков и заняли итоговое 3-е место, которое позволяет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.