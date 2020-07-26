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Сульшер: Я в восторге. Игроки все больше похожи на команду Ман Юнайтед

Англия
(2 голосов)

Наставник "красных дьяволов" прокомментировал победу над "лисами"

Сульшер: Я в восторге. Игроки все больше похожи на команду Ман Юнайтед
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после победы над "Лестером" в заключительном туре АПЛ.

"Я в восторге. Мы завоевали место в Лиге чемпионов, мы были далеко позади некоторых команд, и мы их обошли. Мы показали, что у нас есть стабильность и правильный менталитет. В "МЮ" создается такая культура выступлений, которой можно гордиться.

Я говорил парням, что мы уже победили, независимо от того, что могло случиться сегодня. Игроки продемонстрировали свои качества. На поле парни все больше и больше похожи на команду "Манчестер Юнайтед". Обстановка сейчас намного лучше, чем раньше", – сказал Сульшер.

По итогам сезона "красные дьяволы" набрали 66 очков и заняли итоговое 3-е место, которое позволяет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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Источник:
BBC
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
26.07.2020 в 23:14
Молодец, Олежа - симпатичную команду слепил. Так держать!
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Red_Cat (Салоники)
26.07.2020 в 23:14
Оле-Гуннар просто обязан стать достойный преемником величайшего тренера А.Фергюсона и вернуть МЮ на вершину.
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