Сульшер: Я в восторге. Игроки все больше похожи на команду Ман Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после победы над "Лестером" в заключительном туре АПЛ.

"Я в восторге. Мы завоевали место в Лиге чемпионов, мы были далеко позади некоторых команд, и мы их обошли. Мы показали, что у нас есть стабильность и правильный менталитет. В "МЮ" создается такая культура выступлений, которой можно гордиться.

Я говорил парням, что мы уже победили, независимо от того, что могло случиться сегодня. Игроки продемонстрировали свои качества. На поле парни все больше и больше похожи на команду "Манчестер Юнайтед". Обстановка сейчас намного лучше, чем раньше", – сказал Сульшер.