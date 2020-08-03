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Sky Sports: МЮ и Боруссия ведут переговоры о трансфере Санчо

Англия
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Санчо вскоре может присоединиться к "красным"

Sky Sports: МЮ и Боруссия ведут переговоры о трансфере Санчо
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"Манчестер Юнайтед" близок к покупке нападающего "Боруссии Дортмунд" Джейдона Санчо. Клубы ведут активные переговоры об условиях сделки, сообщает Sky Sports.

Команда из Дортмунда не намеревается снижать сумма трансфера — 120 миллионов евро. Но "Боруссия" готова пойти на уступки и снизить сумму первого транша за игрока. Изначально немецкий клуб хотел получить 100 миллионов, чтобы на эти деньги укрепить состав.

В сезоне-2019/20 20-летний англичанин забил 20 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за "Боруссию".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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