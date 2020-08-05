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Официально: Манчестер Сити подписал Натана Аке

Англия
(1 голосов)

Второй трансфер за сутки

Официально: Манчестер Сити подписал Натана Аке
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" официально объявил о подписании Натана Аке из "Борнмута".

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В статье: Манчестер Сити Натан Аке Борнмут
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