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Английская Премьер-лига объявила имена номинантов на приз лучшему молодому футболисту сезона 2020/21

Англия
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В этот список попали три игрока МЮ и два из Челси

Английская Премьер-лига объявила имена номинантов на приз лучшему молодому футболисту сезона 2020/21
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена восьми номинантов на приз лучшему молодому футболисту минувшего розыгрыша чемпионата Англии.

В список попали сразу трое представителей "Манчестер Юнайтед", а также двое игроков "Челси". Завоевавший чемпионский титул "Ливерпуль" представлен одним футболистом.

Список номинантов: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед"), Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд (все – "Манчестер Юнайтед"), Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич (оба – "Челси").

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль", набрав рекордные для себя 99 очков в 38 турах, впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

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В статье: АПЛ Антони Марсьяль Джек Грилиш Маркус Рашфорд Кристиан Пулишич Трент Александер-Арнольд Мейсон Маунт Дин Хендерсон Мейсон Гринвуд
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