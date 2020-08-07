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Английская Премьер-лига объявила имена номинантов на приз лучшему молодому футболисту сезона 2020/21
В этот список попали три игрока МЮ и два из Челси
Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена восьми номинантов на приз лучшему молодому футболисту минувшего розыгрыша чемпионата Англии.
В список попали сразу трое представителей "Манчестер Юнайтед", а также двое игроков "Челси". Завоевавший чемпионский титул "Ливерпуль" представлен одним футболистом.
Список номинантов: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед"), Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд (все – "Манчестер Юнайтед"), Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич (оба – "Челси").
Time to have your say!— Premier League (@premierleague) August 7, 2020
Who should be the @TAGHeuer Young Player of the Season?
VOTE ➡️ https://t.co/efUQm2q6o8#PLAwards pic.twitter.com/EAS8uZ6iNw
Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль", набрав рекордные для себя 99 очков в 38 турах, впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.