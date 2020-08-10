Жуть и мерзость в Арсенале или почему нам всем стоит извиниться перед Месутом Озилом

Коронавирусный кризис больно ударил по всем сферам – и футбол не является исключением.
Все прекрасно помнят, как в разгар пандемии практически по всем чемпионатам катилась волна сокращений зарплат. Где-то – в приказном порядке, а где-то – в добровольном. По большей части, конечно же, речь шла о взывании к совести футболистов, которых нельзя было юридически принудить отказаться от части денег по законно составленным контрактам (если в этих контрактах не было четкого пункта про конкретно такой форс-мажор, конечно же). Но проблемы все равно возникали крайне редко, все прекрасно понимали, что в случае отказа на них выльется куча грязи и упреков в скупости. Впрочем, такие случаи все же были. Самый известный – это Месут Озил.
Мировая пресса долго смаковала отказ футболиста "Арсенала" от сокращения зарплаты, старательно выстраивая образ вкрай зажравшегося мажора, трясущегося над каждым миллионом и плевать хотевшим на нужды простых смертных. На игрока, который зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю тут же набросились Каррагер с Невиллом, волну которых разогнали фанаты, которым и так не нужен был повод раскритиковать Озила за его слабые выступления в последние годы. А тут еще и такая оказия.
Однако, ситуация была настолько однозначной только на первый взгляд. Если взглянуть глубже на действия Месута вне футбольного поля (про поганый уровень и так понятно, но не о там сейчас), то законченным скупердяем его назвать никак не получается. Турецкий немец активно занимается благотворительностью, оплачивает операции больным детям и кормит голодающих. Выходит, проблема все-таки не совсем в том, что ему вдруг стало жалко денег.
Со времени этого скандала прошло больше трех месяцев, за которые футболист успел лишиться контракта с Adidas из-за плохого имиджа - и мы получаем бомбу из стана "канониров". Столичный клуб пошел на сокращение 55 сотрудников клуба, включая скаутов, которые привезли в Лондон Сеска, Ван Перси, Бельерина и других известных в будущем исполнителей. При этом людей не просто уволили, а буквально вышвырнули на улицу, даже преждевременно не уведомив их о своих планах – многие узнали обо всем только после официального заявления клуба.
При этом ситуация осложняется тем, что владелец клуба Стэн Крёнке нисколько не пострадал от кризиса, а наоборот – существенно увеличил свой капитал.
На фоне этого ужаса вскрылась информация, что не только Озил, но и несколько других игроков команды были не в восторге от предложения клуба о сокращении зарплат. Футболисты хотели понятных объяснений, как и на что пойдут сэкономленные средства. Если нужно - были готовы пойти даже на большие сокращения, чем стандартные 12,5%. То есть дело не в банальной жадности, а в желании понимать, что они идут на жертвы ради помощи тем, кто менее обеспечен, а не ради облегчения жизни тем, кто зарабатывает даже больше них самих (благотворительностью они могут заниматься и сами, без посредников в виде клуба). И сейчас все выглядит именно так. Потому не стоит удивляться, что команда уже выразила свою обеспокоенность ситуацией.
Arsenal players not happy with 55 staff being made redundant. They agreed 12.5% wage cut in April after receiving assurance nobody would lose jobs. Yesterday’s news left squad angry & they plan to raise it with #AFC bosses. With @gunnerblog@TheAthleticUKhttps://t.co/OWotcinKhh
Вчера стало известно, что клуб практически договорился о 3-летнем контракте с Виллианом, который будет зарабатывать по 100 тысяч фунтов в неделю, а уже сегодня газеты облетела новость о том, что лондонцы готовы выкупить контракт самого Озила по фактически полной стоимости в 18 миллионов фунтов.
Ничего не стоит ни кому пересматривать. Это субъективное мнение автора статьи. Озилу уже давно сказали, что ему лучше подыскать новый клуб, но он на отрез отказывается это делать и сидит на банке только ради своей зарплаты. Арсеналу не легко во время кризиса и укреплять состав нужно. А из-за такого дармоеда как Озил, это сделать весьма проблематично. Поэтому лучше выкупить его контракт и послать к черту. Это было огромной ошибкой тот контракт который ему предложили, но уже поздно локти кусать. P.S. Практически все футболисты занимаются благотворительностью, так что не стоит возводить Озиля в ранг святого.
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2020 в 19:00
вот и ответ на вопрос: если бы руководство ананиров не держало всех в потемках и вело нормальную коммуникацию, то ни Озил, ни другие игроки не устроили бы демарш. Никому не хочется быть в итоге кинутым, как эти 55 сотрудников
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andinho (Lviv)
10.08.2020 в 18:29
Тупенька стаття. Озіл - ще той паразит в Арсеналі. Немає поваги ні до інших, ні до себе.
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andinho (Lviv)
10.08.2020 в 18:33
особливо про благодійність Озіла сподобалось. Аж прослізився :)) Єрунда це все......
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Пушка Малиновского (Киев)
10.08.2020 в 18:46
а що не так? я пам'ятаю історію як він допомагав хлопчику, який хворів на рак, про це тоді багато писали. тому може озіл і так собі грає зараз, але людина він з душею