Жуть и мерзость в Арсенале или почему нам всем стоит извиниться перед Месутом Озилом

Коронавирусный кризис больно ударил по всем сферам – и футбол не является исключением.

Все прекрасно помнят, как в разгар пандемии практически по всем чемпионатам катилась волна сокращений зарплат. Где-то – в приказном порядке, а где-то – в добровольном. По большей части, конечно же, речь шла о взывании к совести футболистов, которых нельзя было юридически принудить отказаться от части денег по законно составленным контрактам (если в этих контрактах не было четкого пункта про конкретно такой форс-мажор, конечно же). Но проблемы все равно возникали крайне редко, все прекрасно понимали, что в случае отказа на них выльется куча грязи и упреков в скупости. Впрочем, такие случаи все же были. Самый известный – это Месут Озил.

Мировая пресса долго смаковала отказ футболиста "Арсенала" от сокращения зарплаты, старательно выстраивая образ вкрай зажравшегося мажора, трясущегося над каждым миллионом и плевать хотевшим на нужды простых смертных. На игрока, который зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю тут же набросились Каррагер с Невиллом, волну которых разогнали фанаты, которым и так не нужен был повод раскритиковать Озила за его слабые выступления в последние годы. А тут еще и такая оказия.

Однако, ситуация была настолько однозначной только на первый взгляд. Если взглянуть глубже на действия Месута вне футбольного поля (про поганый уровень и так понятно, но не о там сейчас), то законченным скупердяем его назвать никак не получается. Турецкий немец активно занимается благотворительностью, оплачивает операции больным детям и кормит голодающих. Выходит, проблема все-таки не совсем в том, что ему вдруг стало жалко денег.

Со времени этого скандала прошло больше трех месяцев, за которые футболист успел лишиться контракта с Adidas из-за плохого имиджа - и мы получаем бомбу из стана "канониров". Столичный клуб пошел на сокращение 55 сотрудников клуба, включая скаутов, которые привезли в Лондон Сеска, Ван Перси, Бельерина и других известных в будущем исполнителей. При этом людей не просто уволили, а буквально вышвырнули на улицу, даже преждевременно не уведомив их о своих планах – многие узнали обо всем только после официального заявления клуба.

При этом ситуация осложняется тем, что владелец клуба Стэн Крёнке нисколько не пострадал от кризиса, а наоборот – существенно увеличил свой капитал.

На фоне этого ужаса вскрылась информация, что не только Озил, но и несколько других игроков команды были не в восторге от предложения клуба о сокращении зарплат. Футболисты хотели понятных объяснений, как и на что пойдут сэкономленные средства. Если нужно - были готовы пойти даже на большие сокращения, чем стандартные 12,5%. То есть дело не в банальной жадности, а в желании понимать, что они идут на жертвы ради помощи тем, кто менее обеспечен, а не ради облегчения жизни тем, кто зарабатывает даже больше них самих (благотворительностью они могут заниматься и сами, без посредников в виде клуба). И сейчас все выглядит именно так. Потому не стоит удивляться, что команда уже выразила свою обеспокоенность ситуацией.

Arsenal players not happy with 55 staff being made redundant. They agreed 12.5% wage cut in April after receiving assurance nobody would lose jobs. Yesterday’s news left squad angry & they plan to raise it with #AFC bosses. With @gunnerblog @TheAthleticUK https://t.co/OWotcinKhh