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Официально: Ливерпуль совершил первый летний трансфер
Укрепили оборону
Английский "Ливерпуль" официально подтвердил подписание защитника Костаса Цимикаса.
Как сообщает официальный сайт команды, 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт, сроки которого пока неизвестны. "Олимпикаос", исходя из данных английских СМИ, получит порядка 13 миллионов евро.
Костас - левый защитник, который также может сыграть и в полузащите. Планируется, что он будет подменять Эндрю Робертсона.
???????? pic.twitter.com/Y7X4SiOQrD— Liverpool FC (Premier League Champions ????) (@LFC) August 10, 2020
Отметим, что также "красные" давно ведут