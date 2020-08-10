Официально: Ливерпуль совершил первый летний трансфер

Английский "Ливерпуль" официально подтвердил подписание защитника Костаса Цимикаса.

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Как сообщает официальный сайт команды, 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт, сроки которого пока неизвестны. "Олимпикаос", исходя из данных английских СМИ, получит порядка 13 миллионов евро.

Костас - левый защитник, который также может сыграть и в полузащите. Планируется, что он будет подменять Эндрю Робертсона.