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Лидс ведет переговоры по трансферу Родриго

Англия
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В трансфере заинтересован Бьелса

Лидс ведет переговоры по трансферу Родриго
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"Лидс" претендует на нападающего "Валенсии" Родриго, сообщает Goal.com.

По информации источника, в 29-летнем испанце лично заинтересован главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса. Сообщается, что "Валенсия" требует за игрока 30 миллионов евро, однако английский клуб надеется договориться о трансфере за меньшую сумму.

В сезоне-2019/20 Родриго провел за "Валенсию" 34 матча, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов евро.

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В статье: Валенсия (Испания) Родриго Валенсия Лидс Юнайтед Лидс
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