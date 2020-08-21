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Лидс ведет переговоры по трансферу Родриго
В трансфере заинтересован Бьелса
"Лидс" претендует на нападающего "Валенсии" Родриго, сообщает Goal.com.
По информации источника, в 29-летнем испанце лично заинтересован главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса. Сообщается, что "Валенсия" требует за игрока 30 миллионов евро, однако английский клуб надеется договориться о трансфере за меньшую сумму.
В сезоне-2019/20 Родриго провел за "Валенсию" 34 матча, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов евро.
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