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Суд отменил приговор Гарри Магуайру после обжалования

Англия
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Харри приступит к тренировкам

Суд отменил приговор Гарри Магуайру после обжалования
Новина українською

Судебный приговор капитану "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайру был отменён после подачи апелляции.

"Апелляция была подана сегодня утром командой юристов Гарри. В соответствии с греческим судебным процессом, подача апелляции аннулирует решение суда и обвинительный приговор.

Апелляция была принята, дело будет полностью пересмотрено в более высокой судебной инстанции. Это значит, что у Гарри отсутствует судимость и он снова признан невиновным, пока не будет доказано обратное.

В соответствии с этим, на него не наложен запрет на международные перемещения", — говорится в заявлении "Манчестер Юнайтед", опубликованном Sky Sports.

Во время отпуска футболист и его брат были арестованы за драку. Суд на острове Сирос признал Магуайра виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении полиции, а также неоднократных попытках дачи взятки. Гарри был условно приговорён к 21 месяцу условного заключения.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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