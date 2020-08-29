Стало известно, почему переход Хавертца в Челси задерживается

Стала известна причина, по которой трансфер атакующего полузащитника "Байера" Кая Хавертца в "Челси" задерживается.

Клубы уже согласовали сумму компенсации за Хавертца, и теперь лишь нужно уладить вопрос с бонусами, которые будут зависеть от успехов Кая на "Стэмфорд Бридж".

"В Леверкузене нам сказали, что они надеялись договориться к пятнице, но я не уверен, удастся ли им это. Они очень близки, сойдясь в цене. Вопрос лишь в бонусах. "Челси" заплатит 80 миллионов евро сразу, затем еще 10 и еще 10. Вопрос в том — когда.

В ходе переговоров "Челси" изначально предложил предусмотреть первый бонус за победу в Лиге Чемпионов, но "Байеру" это не слишком понравилось, потому что возможность выиграть Лигу Чемпионов не возникает каждый год.

Но я думаю, скоро все произойдет", — заявил журналист Bild Кристиан Фальк.