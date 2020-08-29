  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Обамеянг повторил показатель Санчеса по голах на Уэмбли за Арсенал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обамеянг повторил показатель Санчеса по голах на Уэмбли за Арсенал

Англия
(1 голосов)

Габонец и чилиец забили по 5 голов за "пушкарей" на главной арене Англии

Обамеянг повторил показатель Санчеса по голах на Уэмбли за Арсенал
Новина українською

В матче за Суперкубок Англии лондонский "Арсенал" играет с "Ливерпулем" (1:1 - второй тайм).

Форвард канониров Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет в поединке - габонец поразил ворота Алиссона после передачи Букайо Сака на 12-й минуте встречи.

Этот гол стал для Обамеянга 5-м в составе "Арсенала" на "Уэмбли". Таким образом, 31-летний Пьер-Эмерик повторил рекорд экс-вингера лондонцев Алексиса Санчеса за этим показателем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Уэмбли (Лондон) Алексис Санчес Суперкубок Англии Пьер-Эмерик Обамеянг Букайо Сака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...