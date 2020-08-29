Обамеянг повторил показатель Санчеса по голах на Уэмбли за Арсенал

В матче за Суперкубок Англии лондонский "Арсенал" играет с "Ливерпулем" (1:1 - второй тайм).

Форвард канониров Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет в поединке - габонец поразил ворота Алиссона после передачи Букайо Сака на 12-й минуте встречи.

Этот гол стал для Обамеянга 5-м в составе "Арсенала" на "Уэмбли". Таким образом, 31-летний Пьер-Эмерик повторил рекорд экс-вингера лондонцев Алексиса Санчеса за этим показателем.