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Обамеянг повторил показатель Санчеса по голах на Уэмбли за Арсенал
Габонец и чилиец забили по 5 голов за "пушкарей" на главной арене Англии
В матче за Суперкубок Англии лондонский "Арсенал" играет с "Ливерпулем" (1:1 - второй тайм).
Форвард канониров Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет в поединке - габонец поразил ворота Алиссона после передачи Букайо Сака на 12-й минуте встречи.
Этот гол стал для Обамеянга 5-м в составе "Арсенала" на "Уэмбли". Таким образом, 31-летний Пьер-Эмерик повторил рекорд экс-вингера лондонцев Алексиса Санчеса за этим показателем.
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Источник:Opta
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