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Это станет мэмом: Моуриньо выругался в документалке про Тоттенхэм

Англия
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Жозе не понравились оценки экспертов

Это станет мэмом: Моуриньо выругался в документалке про Тоттенхэм
Новина українською

Интернет-гигант Amazon выпустил первые три серии документального сериала про "Тоттенхэм", и как минимум один эпизод из него уже стал вирусным в сети.

В главной роли, как и можно было ожидать, Жозе Моуриньо. Сидя в кабинете, он слушает мнения экспертов на ТВ о своем назначении, и после порции критики у него сдают нервы.

Ранее сообщалось, что еще три серии кино про "Тоттенхэм" выйдут 7 сентября, а закончится сериал через две недели, 14 сентября.

Жозе Моуриньо уже заявлял, что не будет смотреть сериал, и вообще идея со съемками документалки прямо по ходу сезона плохая. "Мне не нравится чувствовать себя внутри Большого брата", - объяснял португалец.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) кино о футболе
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