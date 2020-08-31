Это станет мэмом: Моуриньо выругался в документалке про Тоттенхэм

Интернет-гигант Amazon выпустил первые три серии документального сериала про "Тоттенхэм", и как минимум один эпизод из него уже стал вирусным в сети.

В главной роли, как и можно было ожидать, Жозе Моуриньо. Сидя в кабинете, он слушает мнения экспертов на ТВ о своем назначении, и после порции критики у него сдают нервы.

My LORD this is incredible pic.twitter.com/sdRLPtjaHG — Elliot Hackney (@ElliotHackney) August 30, 2020

Ранее сообщалось, что еще три серии кино про "Тоттенхэм" выйдут 7 сентября, а закончится сериал через две недели, 14 сентября.

Жозе Моуриньо уже заявлял, что не будет смотреть сериал, и вообще идея со съемками документалки прямо по ходу сезона плохая. "Мне не нравится чувствовать себя внутри Большого брата", - объяснял португалец.