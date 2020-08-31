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Это станет мэмом: Моуриньо выругался в документалке про Тоттенхэм
Жозе не понравились оценки экспертов
Интернет-гигант Amazon выпустил первые три серии документального сериала про "Тоттенхэм", и как минимум один эпизод из него уже стал вирусным в сети.
В главной роли, как и можно было ожидать, Жозе Моуриньо. Сидя в кабинете, он слушает мнения экспертов на ТВ о своем назначении, и после порции критики у него сдают нервы.
My LORD this is incredible pic.twitter.com/sdRLPtjaHG— Elliot Hackney (@ElliotHackney) August 30, 2020
Ранее сообщалось, что еще три серии кино про "Тоттенхэм" выйдут 7 сентября, а закончится сериал через две недели, 14 сентября.
Жозе Моуриньо уже заявлял, что не будет смотреть сериал, и вообще идея со съемками документалки прямо по ходу сезона плохая. "Мне не нравится чувствовать себя внутри Большого брата", - объяснял португалец.