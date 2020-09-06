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Каррагер: Хочу увидеть Месси в АПЛ, но не в Ливерпуле

Англия
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Джейми не хочет рушить химию "красных"

Каррагер: Хочу увидеть Месси в АПЛ, но не в Ливерпуле
Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что не хотел бы увидеть нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в команде Юргена Клоппа.

"Если вы спрашиваете меня как любителя футбола, то да, абсолютно. Я бы хотел, чтобы Месси приехал в Премьер-Лигу. Хотел бы я, чтобы он перешел в "Манчестер Сити"? Да, потому что я просто хочу посмотреть на него в Премьер-Лиге. Я хочу наблюдать за ним каждую неделю, и это было бы удивительно.

Но хотел бы я, чтобы его купил "Ливерпуль"? Нет. Будь я фанатом "Сити", хотел бы я его перехода в "Сити"? Нет. Глядя на возраст игрока и цифры, о которых идет речь, я не уверен, что хотел бы его перехода в свою любимую команду.

Сделал бы он "Сити" лучше? Конечно. Но "Ливерпуль" все равно победил "Барселону" со счетом 4:0, а "Барселона" не выиграла лигу в этом году и уже давно не побеждает в Лиге Чемпионов.

Мы говорим об одном из величайших игроков, но сам по себе он не является гарантией успеха", — цитирует Каррагера Daily Mirror.

На текущей неделе Месси отозвал свое прошение о трансфере, положив конец слухам насчет возможного перехода в "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона Джейми Каррагер Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль
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