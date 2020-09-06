Гвардиол близок к переходу в Лидс

"Лидс" приблизился к своему третьему приобретению в это трансферное окно, собираясь заплатить 18 миллионов фунтов за 18-летнего защитника загребского "Динамо" Йошко Гвардиола.

Несмотря на свой юный возраст, Гвардиол уже успел проявить себя на взрослом уровне, и скауты "Лидса" рассматривают Йошко одним из перспективнейших молодых защитников в Европе.

По информации Daily Star, новичок АПЛ практически договорился с коллегами из Загреба, и у Гвардиола есть все шансы стать третьим новичком команды Марсело Бьелсы в это окно после защитника Робина Коха и нападающего Родриго.

Также "Лидс" продолжает переговоры по вингеру "Удинезе" Родриго Де Паулю и хавбеку "Барсы" Рафинье Алькантаре.