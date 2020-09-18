Бэйл прибыл на базу Тоттенхэма. ВИДЕО

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл близок к возвращению в "Тоттенхэм". Валлиец уже прилетел в Лондон для прохождения медицинского обследования, после чего сделка будет завершена.

Игрок уже прибыл на базу клуба. Валлиец переходит в "Тоттенхэм" на правах аренды, сообщает Sky Sports.

???? Gareth Bale has arrived at #THFC! ????



He's now at the training ground ahead of completing his return to Spurs from Real Madrid: https://t.co/ftANORSEq5 pic.twitter.com/JbqrBLDFkk — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2020

В сезоне-2019/20 валлийский вингер провел 16 матчей в ла лиге, забил два мяча и отдал две голевые передачи. В последний раз за мадридцев Бэйл сыграл в матче 31-го тура против "Малаги" (2:0), не отметившись результативными действиями.