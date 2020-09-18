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Бэйл прибыл на базу Тоттенхэма. ВИДЕО

Англия
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В ближайшие дни клубы подпишут контракт

Бэйл прибыл на базу Тоттенхэма. ВИДЕО
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Нападающий "Реала" Гарет Бэйл близок к возвращению в "Тоттенхэм". Валлиец уже прилетел в Лондон для прохождения медицинского обследования, после чего сделка будет завершена.

Игрок уже прибыл на базу клуба. Валлиец переходит в "Тоттенхэм" на правах аренды, сообщает Sky Sports.

В сезоне-2019/20 валлийский вингер провел 16 матчей в ла лиге, забил два мяча и отдал две голевые передачи. В последний раз за мадридцев Бэйл сыграл в матче 31-го тура против "Малаги" (2:0), не отметившись результативными действиями.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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