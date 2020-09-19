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Официально: Диогу Жота стал игроком Ливерпуля

Англия
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Португалец перешел в команду Клоппа из "Вулверхэмптона"

Официально: Диогу Жота стал игроком Ливерпуля
Новина українською

Официальный сайт "Ливерпуля" сообщил, что клуб подписал игрока сборной Португалии Диогу Жота из "Вулверхэмптона".

Контракт с португальским форвардом заключен на долгосрочный период.

23-летний Жота присоединяется к чемпионам Премьер-лиги после трех сезонов в стане "волков".

В составе "Вулвз" Диогу провел 67 матчей и забил 16 голов.

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В статье: Вулверхэмптон АПЛ Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
liverpoolfc.com
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