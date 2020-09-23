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Вейналдум отказался продлевать контракт с Ливерпулем

Англия
(1 голосов)

Игрока не устраивают условия нового соглашения

Вейналдум отказался продлевать контракт с Ливерпулем
Новина українською

Полузащитник Джорджинио Вайналдум отказался продлевать контракт с "Ливерпулем", сообщает Daily Express.

По информации источника, переход в команду полузащитника Тиагу Алькантары повысил возможность ухода 29-летнего голландца в "Барселону". Нынешний контракт Вайналдума с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за "Ливерпуль" 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.09.2020 в 16:49
Всё-таки парень хочет в Барселону! Ну это же понятно. лучшая команда мира, где играет лучший в мире футболист ! Команда со своей философией, со своим красивым стилем игры. Ну и город ! Какая же красивая Барселона!!! Три раза был в Барселоне и всякий раз, после возвращения домой ловил себя на мысли, что хочу вернуться в Барселону! А море !!! Это же фантастика!!! В сентябре 2016 года, на пляже Богатель было мало людей (школьники пошли в школу), чистая вода, сервис на высшем уровне и температура воды +27 !!!
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