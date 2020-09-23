Вейналдум отказался продлевать контракт с Ливерпулем

Полузащитник Джорджинио Вайналдум отказался продлевать контракт с "Ливерпулем", сообщает Daily Express.

По информации источника, переход в команду полузащитника Тиагу Алькантары повысил возможность ухода 29-летнего голландца в "Барселону". Нынешний контракт Вайналдума с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за "Ливерпуль" 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.