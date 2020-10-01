  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

Подопечные Сульшера громят "чаек" и выходят в следующий раунд турнира

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Кубок английской лиги. 4 раунд

Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Мактоминей, 44, Мата, 73, Погба, 80

Брайтон: Стил, Бернардо, Берн, Уайт, Велтман, Мак Аллистер, Гросс, Джаханбахш (Мопе, 50), Моламби (Сандерс, 81), Данк, Дьекереш (Троссард, 63)

Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Байи, Диогу Далот, Уильямс, Линделеф, Джеймс (Погба, 69), Мактоминей, Мата, Фред (Лингард, 81), ван де Бек, Игало (Рашфорд, 69)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...