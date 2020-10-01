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Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов
Подопечные Сульшера громят "чаек" и выходят в следующий раунд турнира
Кубок английской лиги. 4 раунд
Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Мактоминей, 44, Мата, 73, Погба, 80
Брайтон: Стил, Бернардо, Берн, Уайт, Велтман, Мак Аллистер, Гросс, Джаханбахш (Мопе, 50), Моламби (Сандерс, 81), Данк, Дьекереш (Троссард, 63)
Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Байи, Диогу Далот, Уильямс, Линделеф, Джеймс (Погба, 69), Мактоминей, Мата, Фред (Лингард, 81), ван де Бек, Игало (Рашфорд, 69)
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