Клопп, Роджерс и Анчелотти претендуют на звание лучшего тренера месяца

Английская Премьер-лига на своем сайте объявила имена тренеров, претендующих на приз лучшего тренера месяца, всего их четыре: Карло Анчелотти ("Эвертон"), Юрген Клопп ( "Ливерпуль"), Брендан Роджерс ("Лестер Сити") и Дин Смит ("Астон Вилла").

После трех туров первые три места в турнирной таблице чемпионата Англии с 9 очками в активе занимают "Лестер", "Ливерпуль" и "Эвертон". Ниже, набрав 6 очков, располагаются "Астон Вилла", "Арсенал", "Кристал Пэлас" и "Лидс".

