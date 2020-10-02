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Тоттенхэм отклонил предложение ПСЖ по Деле Алли

Англия
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"Шпоры" не отпускают хавбека

Тоттенхэм отклонил предложение ПСЖ по Деле Алли
Новина українською

Деле Алли выпал из основной обоймы "Тоттенхэма" в последнее время, и "ПСЖ" хотел этим воспользоваться.

Daily Mail и Sky Sports синхронно сообщают, что парижане предлагали "Шпорам" аренду атакующего хавбека за 3 млн евро без права выкупа, но получили отказ.

Жозе Моуриньо не хочет отпускать Алли прямо сейчас и надеется, что тот еще поборется за место в старте и принесет команде пользу по ходу сезона, поэтому сделки, скорее всего, не будет.

24-летний англичанин в прошлом сезоне забил 9 голов в 38 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом истечет через 4 года.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Деле Алли
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