АПЛ. Эвертон разбирается с Брайтоном и выходит на чистое первое место

"Ириски" не перестают удивлять. С хладнокровием убийцы ливерпульский клуб разбирается со всеми своими соперниками, ничего не смог тут поделать и "Брайтон". Классный выход из обороны в атаку, контроль мяча, создание и реализация моментов - вот главные козыри "Эвертона" в новом чемпионате, что и позволило ему возглавить турнирную таблицу. Да, "Ливерпуль" и "Лестер" сыграют только завтра, но им еще предстоит набрать три очка, чтобы догнать подопечных Анчелотти.

На 16-й минуте классный навес Сигурдссона на дальней штанге замкнул Калверт-Льюин и никто не смог ему помешать - 1:0. Затем "чайки" сравняли счет, Мопе воспользовался ошибкой Пикфорда, который не удержал мяч в руках. Это только разозлило "ирисок", перед самым свистком на перерыв Мина снова вывел хозяев вперед. Ассист на счету героя встречи Хамеса Родригеса.

Сломил гостей дубль Родригеса, точнее его первый гол в начале второго тайма. При счете 3:1 стало понятно - "Брайтон" не отыграется. На 70-й минуте Родригес после паса Дукуре довел дело до разгрома. Все получалось у "Эвертона", а главное с запасом уверенности действовала мерсисайдская команда. Дождь, словно помогал хозяевам.

"Чайки" спаслись от разгрома, Биссума забил красивый гол на последних минутах, но на большее их не хватило. Пока "Брайтон" показывает довольно скромный футбол, с которым на что-то серьезное рассчитывать не приходится. В следующем туре у "Альбиона" соперник чуть проще - "Кристал Пэлас".

А вот "Эвертону" в пятом туре предстоит пройти настоящее испытание, принципиальное противостояние с "Ливерпулем" даст ответы относительно готовности команды Анчелотти удержать лидерство.

АПЛ. Четвертый тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный арбитр: С. Хупер

Эвертон - Брайтон 4:2

Голы: Калверт-Льюин 16, Мина 45, Родригес 52, 70 - Мопе 41, Биссума 90+2

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 19. Родригес.

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 3. Уайт, 8. Биссума, 11. Марч, 46. Альсате, 7. Коннолли, 9. Мопе, 11. Троссар.

Предупреждения: Альсате 4