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АПЛ. Эвертон разбирается с Брайтоном и выходит на чистое первое место

Англия
(1 голосов)

Команда Карло Анчелотти побеждает в четвертом подряд матче чемпионата и в седьмой подряд игре во всех турнирах

АПЛ. Эвертон разбирается с Брайтоном и выходит на чистое первое место
UA-Футбол
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"Ириски" не перестают удивлять. С хладнокровием убийцы ливерпульский клуб разбирается со всеми своими соперниками, ничего не смог тут поделать и "Брайтон". Классный выход из обороны в атаку, контроль мяча, создание и реализация моментов - вот главные козыри "Эвертона" в новом чемпионате, что и позволило ему возглавить турнирную таблицу. Да, "Ливерпуль" и "Лестер" сыграют только завтра, но им еще предстоит набрать три очка, чтобы догнать подопечных Анчелотти.

На 16-й минуте классный навес Сигурдссона на дальней штанге замкнул Калверт-Льюин и никто не смог ему помешать - 1:0. Затем "чайки" сравняли счет, Мопе воспользовался ошибкой Пикфорда, который не удержал мяч в руках. Это только разозлило "ирисок", перед самым свистком на перерыв Мина снова вывел хозяев вперед. Ассист на счету героя встречи Хамеса Родригеса.

Сломил гостей дубль Родригеса, точнее его первый гол в начале второго тайма. При счете 3:1 стало понятно - "Брайтон" не отыграется. На 70-й минуте Родригес после паса Дукуре довел дело до разгрома. Все получалось у "Эвертона", а главное с запасом уверенности действовала мерсисайдская команда. Дождь, словно помогал хозяевам.

АПЛ. Эвертон разбирается с Брайтоном и выходит на чистое первое место - изображение 1

"Чайки" спаслись от разгрома, Биссума забил красивый гол на последних минутах, но на большее их не хватило. Пока "Брайтон" показывает довольно скромный футбол, с которым на что-то серьезное рассчитывать не приходится. В следующем туре у "Альбиона" соперник чуть проще - "Кристал Пэлас".

А вот "Эвертону" в пятом туре предстоит пройти настоящее испытание, принципиальное противостояние с "Ливерпулем" даст ответы относительно готовности команды Анчелотти удержать лидерство.

АПЛ. Четвертый тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный арбитр: С. Хупер

Эвертон - Брайтон 4:2

Голы: Калверт-Льюин 16, Мина 45, Родригес 52, 70 - Мопе 41, Биссума 90+2

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 19. Родригес.

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 3. Уайт, 8. Биссума, 11. Марч, 46. Альсате, 7. Коннолли, 9. Мопе, 11. Троссар.

Предупреждения: Альсате 4

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион
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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
03.10.2020 в 20:16
Анчелотти в этом сезоне даст результат!!
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