Легендарный номер для матадора. Кавани - новая семерка МЮ

Под конец трансферного окна "МЮ" приютил Эдинсона Кавани, предложив форварду однолетний контракт. Он будет получать более десяти миллионов в год.

Сегодня "матадор" получил новый игровой номер. В новой команде он будет "семеркой". Ранее с этой цифрой играли Кантона, Роналду и Бекхэм. Но есть и негативные примеры - ди Мария и Санчес.

???? 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt ????#MUFC