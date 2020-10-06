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Легендарный номер для матадора. Кавани - новая семерка МЮ
Лишь бы не подвел "дьяволов"
Под конец трансферного окна "МЮ" приютил Эдинсона Кавани, предложив форварду однолетний контракт. Он будет получать более десяти миллионов в год.
Сегодня "матадор" получил новый игровой номер. В новой команде он будет "семеркой". Ранее с этой цифрой играли Кантона, Роналду и Бекхэм. Но есть и негативные примеры - ди Мария и Санчес.
???? 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2020
За новый клуб Кавани сможет дебютировать уже после международной паузы - "Юнайтед" сыграет против "Ньюкасла" 17-го октября.
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